Stef Burns, il leggendario chitarrista di Vasco Rossi, in live a Ferragosto

Sabato 15 agosto, si festeggia Ferragosto al Finisterre di Marina di Ravenna con l'inizio del Woodstock Beach Festival e con un ospite eccezionale: Stef Burns. Un concerto da non perdere con Burns (chitarra e voce) che si esibisce a partire dalle 22.00 insieme a Paola Zadra (basso e voce) e Ivano Zanotti (batteria).

Leggendario chitarrista rock, lo statunitense Stephan Birnbaum, in arte Stef Burns, è un musicista di grande tecnica che ha collaborato con grandi icone della musica rock planetaria, a cominciare da Alice Cooper con cui incise gli straordinari dischi Hey Stoopid (1991) e The Last Temptation (1994). Ma la sua popolarità in Italia nasce dall'incontro e dalla collaborazione ormai ventennale con Vasco Rossi.

Dal 1993, anno di uscita de "Gli spari sopra", Stef Burns ha legato il proprio nome alla band di Vasco Rossi seguendolo in tour di eccezionale sucesso dove il chitarrista ha potuto mettere in mostra la sua tecnica prodigiosa, abbinata a una notevole presenza scenica.

Ma la carriera di Burns non si è certo fermata qui. Ha continuato a suonare e collaborare con altri grandi artisti internazionali. Ha suonato con Huey Lewis & The News e nel 2004 è salito sul palco del G3 con Joe Satriani, Steve Vai e Robert Fripp. Dal 1998 ha dato vita anche a un progetto solista che ha portato alla pubblicazione di cinque album.