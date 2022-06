Stef Burns, il chitarrista di Vasco Rossi, torna in concerto nel Ravennate

Stef Burns, chitarrista di Los Angeles che vanta collaborazioni storiche in Italia, come quella con Vasco Rossi, e prestigiosi sodalizi come quelli con Alice Cooper, Y&T, Huey Lewis and the News, farà una doppia tappa sulla costa ravennate per il suo tour estivo con la Stef Burns League. Il Twenty Twenty Too Tour della Stef Burns League inizierà al termine degli impegni del chitarrista americano con la band di Vasco Rossi.

Primo appuntamento da segnarsi sul calendario è sabato 16 luglio al San Marino Cafè di Casal Borsetti (info al 0544 445102). Lunedì 18 luglio Stef Burns e la sua band tornano poi sulla sabbia del Finisterre Beach a Marina di Ravenna (dove già si era esibito nel 2020) per l'anteprima del Woodstock Beach Festival 2022. Al Finisterre live a partire dalle 22, prenotazioni al 349 2841775.