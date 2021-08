Stefano Albarello interpreta "Storie e musiche intorno a Dante"

L’ex convento di San Francesco e il Ridotto del Teatro Goldoni a Bagnacavallo ospiteranno dal 30 agosto al 4 settembre la summer school La Piazza Universale, promossa dal Comune e dedicata a Dante il giusto. In occasione della summer school, per la quale sono ancora disponibili alcuni biglietti da uditori per i singoli seminari che ne compongono il ricco calendario, sono in programma alcuni eventi collaterali. Tra questi il concerto Cantar Sottile – Storie e musiche intorno a Dante, canto e liuti medievali di Stefano Albarello, mercoledì 1 settembre alle 21 nella Sala Oriani dell’ex convento di San Francesco.

Il progetto di Albarello espone da un lato la musica intorno a Dante e il suo tempo, ma vuole andare oltre con alcune possibili riproposte esecutive di suoi versi. Il concerto è immaginato in capitoli, inerenti ad aspetti cruciali della vita di Dante Alighieri, sia da un punto di vista culturale che degli eventi storici. In parte i brani proposti sono probabilmente tracce coeve dei suoi ultimi anni di vita e legati a corti da lui frequentate; ma in parte indicano che la composizione in terzine di endecasillabi farà il suo ingresso nella costruzione dei testi delle ballate del XIV secolo di poco a lui postume.

Alcune ipotesi di ricostruzione sonora di sue composizioni fanno da cornice a ballate e madrigali coeve e di venti anni posteriori alla sua morte. In fondo, come la stessa opera di Dante sopravvive solo in fonti manoscritte a lui posteriori, così le composizioni musicali in parte potrebbero essere relative a un periodo molto vicino ai primi venti anni del Trecento seppure conservate in fonti dalla seconda metà del XIV ai primi del XV secolo. Ingresso gratuito. La Sala Oriani è in via Cadorna 14. Per l'accesso valgono le regole del Green pass. Info e prenotazioni: 0545 280889 - cultura@comune.bagnacavallo.ra.it