Stefano Bonaccini presenta il suo libro "Il Paese che vogliamo"

Mercoledì 27 ottobre alle 21, all’hotel ristorante Ala d’Oro in via G. Matteotti 56 a Lugo, il Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini presenterà il suo ultimo libro “Il Paese che vogliamo. Idee e proposte per l’Italia del futuro” (ed. Piemme) e dialogherà con il sindaco di Lugo Davide Ranalli.

Come racconta lo stesso Presidente Bonaccini a proposito del libro “Qui c’è tutto ciò che conta, ciò che siamo e ciò che vorremmo essere. Vale per l’Emilia-Romagna, vale per l’Italia.” Il libro racchiude gli appunti, i pensieri, gli spunti di lavoro e i suggerimenti del Presidente della Regione, che allarga lo sguardo verso gli obiettivi per “realizzare il Paese che vogliamo”.