Stefano Bonazzi presenta il romanzo "Titanio"

Giovedì 19 ottobre alle 17:30 presso la libreria Liberamente, in viale Alberti a Ravenna, Stefano Bonazzi presenterà il suo ultimo romanzo: "Titanio", pubblicato da Alessandro Polidoro editore. Per l'occasione l'autore dialogherà con Vania Rivalta.

Un uomo si sveglia paralizzato nel letto di una stanza che non riconosce: ha il corpo pieno di ustioni. Ogni giorno una donna dai tratti inquietanti entra nella stanza per medicarlo e nutrirlo. Fran, tredicenne brillante e intuitivo, viene interrogato per un crimine di cui si è reso protagonista: entriamo così nella Ciambella, un quartiere residenziale in degrado occupato abusivamente da tossici, clandestini di ogni sorta e gente ridotta al lastrico. Qui Fran vive con la sua ambigua famiglia, coltivando e vendendo erba. L’unica persona con la quale sembra condividere una forma di normalità è Stella, una coetanea grazie alla quale ha intravisto la possibilità di un altro modo di vivere, al di fuori di quel contesto marcescente.Alla ricerca del legame tra questi personaggi e le loro sorti, Titanio conduce il lettore nelle viscere delle pulsioni e dei sogni dell’adolescenza, in una mappa metaforica dove il contesto urbano cela la più gretta animalità e la natura si rivela sotto forma di un misticismo inquietante.