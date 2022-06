Stefano Mazzesi racconta il suo thriller “Cuore di polvere”

Giovedì 30 giugno lo scrittore ravennate Stefano Mazzesi e il suo thriller “Cuore di polvere” saranno protagonisti del terzo appuntamento di “Libri sotto il faro” a Marina di Ravenna, rassegna organizzata da Clown Bianco Edizioni e Bar Timone di Marina di Ravenna (via Molo Dalmazia 63). L'incontro sarà moderato da Nevio Galeati, scrittore, giornalista e direttore artistico del festival GialloLuna NeroNotte. Appuntamento dalle 21, ingresso gratuito.

I cadaveri di un giornalista, di una ex poliziotta e del fondatore di una comunità di recupero per tossicodipendenti vengono ritrovati, a un giorno di distanza l’uno dall’altro, accanto a tre porte dell’antica cinta muraria di Ravenna. Vicino a loro, un biglietto che spiega le ragioni degli omicidi. Nella vicenda si trova coinvolto personalmente anche il conduttore radiofonico Michele Rio, che, insieme all’amico giornalista Lucio Liberatore, decide di condurre un’indagine parallela a quella dei carabinieri. Ben presto, i due scoprono che gli omicidi potrebbero essere legati a drammatiche vicende avvenute vent’anni prima. In una Romagna afosa, grottesca e surreale, tra balere e locali, si dipana una vicenda intricata che porterà il protagonista a scoprire di cosa possa essere capace chi brama il potere sopra ogni cosa.