Le stelle della danza omaggiano Carla Fracci: da Giulia Stabile a Virna Toppi e Nicola Del Freo

Indirizzo non disponibile

Uno spettacolo di danza ideato da Kledi Kadiu e Silvia Frecchiami per omaggiare Carla Fracci, la più importante ballerina classica italiana. Per ricordare la grande étoile si esibiranno giovedì 26 agosto (ore 21) in piazza Garibaldi a Cervia alcuni tra i più famosi ballerini della scena nazionale e internazionale che porteranno sul palco coreografie classiche e inedite.

Sul palco Virna Toppi e Nicola Del Freo (primi ballerini del teatro alla Scala), Susanna Salvi e Claudio Cocino (primi ballerini dell’Opera di Roma), Noemi Arcangeli e Hector Budlla (solisti freelance), Anbeta Toromani e Alessandro Macario (primi ballerini freelance), Giulia Stabile (vincitrice di Amici 2021) e

Saranno presenti anche Simone Nolasco (ballerino professionista Amici) e Giulia Stabile, vincitrice di Amici 20. Lo spettacolo vedrà anche l’accompagnamento musicale della CM Orchestra Rhytms & Drums. Biglietti da 38 a 55 euro.