“Le Stelle di Galla Placidia”, omaggio a Maria Callas nel centenario della nascita

Per la rassegna “Le Stelle di Galla Placidia”, è in programma domenica sera, 13 agosto, alle 21.15 in piazza San Francesco, lo spettacolo “Prima Donna”: omaggio a Maria Callas nel centenario della nascita. Lo spettacolo tesse una trama che disegna la complessa personalità della “Divina”. Artista amatissima ma donna dalle profonde solitudini e incertezze, la sua vita avventurosa è stata spunto di numerosi film, libri, spettacoli teatrali. Il grande successo la costrinse in molte occasioni a sacrificare la vita privata, tormentata e inquieta. La fine del grande amore con l’armatore greco Aristotele Onassis – che lei stessa definiva come un sentimento distruttivo e violento – contribuì al suo declino. La Callas morì, sola, a cinquantatré anni. Uno spettacolo che incanta e incuriosisce lo spettatore che ripercorrendo le tappe salienti della vita, ascolterà le arie delle opere che hanno reso immortale Maria. Le giovani interpreti, vincitrici di concorsi e borse di studio, hanno al loro attivo un’importante carriera, ricoprono ruoli operistici presso Teatri Lirici Internazionali.