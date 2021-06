Storia, arte e mito: tante sorprese nella Notte Europea dei Musei

I musei dell'Emilia-Romagna partecipano anche nel 2021 alla Notte Europea dei Musei in programma sabato 3 luglio. In particolare sono due i musei della nostra provincia che fanno parte dell'iniziativa: il Museo Nazionale di Ravenna e Palazzo Milzetti di Faenza.

Museo Nazionale di Ravenna

In occasione della Notte Europea dei Musei la mostra di Carla Chiusano “Una città quattro regine” farà da cornice a brevi narrazioni storiche e artistiche condotte da Emanuela Fiori, Ilaria Lugaresi e Paola Novara. “Una città quattro regine” è la personale di Carla Chiusano, curata da Ermanno Tedeschi, Emanuela Fiori, Giovanni Gardini. La mostra rappresenta un excursus dell’artista tra le vite di quattro celebri donne dell’enigmatica Ravenna e all’interno delle mura cittadine, testimoni di una storia millenaria.

Carla Chiusano ha composto quattro trittici di grande formato, dedicati ad altrettante regine della Città. Storie di donne che si intrecciano e si rafforzano in un percorso espositivo che racchiude le vicende di personaggi femminili di assoluto rilievo nel tessuto cittadino e politico a loro contemporaneo, come l'imperatrice Galla Placidia e la regina Amalasunta, accostate a due eroine romantiche come Francesca da Rimini, ritratta da Dante nel V canto dell’Inferno insieme al suo amante Paolo, e Teresa Gamba Guiccioli, amante di Lord Byron e autrice di Vie de Lord Byron en Italie, biografia in francese sull’uomo che aveva profondamente amato. Per informazioni e prenotazioni: 0544 543724.

Palazzo Milzetti - Museo dell'età neoclassica in Romagna

Il museo faentino terrà un'apertura straordinaria serale dalle 18.30 alle 21.30 (ultimo ingresso 20.45) al costo di 1 euro. Alle 19 parte la visita guidata “Le storie della notte” a cura dei Servizi Educativi del Museo, fino ad esaurimento posti (8 persone). Nel corso della visita gli occhi degli spettatori saranno allenati a guardare in alto: ci si soffermerà infatti sulle volte decorate, con una particolare attenzione ai riferimenti celesti e alle storie della notte. Dal Tempio di Apollo, al boudoir, alla biblioteca, verranno svelate credenze, miti, allusioni e personificazioni, in un'aura di mistero e sogno. La visita è compresa nel prezzo del biglietto. Per informazioni e prenotazioni: 054626493.