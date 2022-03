"Storia di grazia e di amicizia": un omaggio teatrale a Grazia Deledda

All’interno della rassegna “Bella da Vivere Community”, promossa dall’Assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Cervia, sabato 12 marzo alle ore 20.45, presso il Teatro Comunale di Cervia va in scena l’omaggio teatrale a Grazia Deledda “Storia di Grazia e di amicizia” ideato e curato da Paola Contini.

Si tratta di uno spettacolo che parte dal riconoscimento di un destino che è già tutto nel nome, Grazia. Grazia Deledda ha saputo accogliere e custodire il dono della vita e del talento, restituendolo attraverso la sua opera di scrittrice e la sua attenta e sensibile presenza nella famiglia e nella società.

In tempi difficili per una donna ancora confinata a ruoli precostituiti, la Deledda non arretra di fronte agli ostacoli e da persona libera risponderà alla propria vocazione letteraria, esplorando tutte le pieghe dell'umano agire, attraverso narrazioni in cui non ci si può non riconoscere.

Attaccata alle proprie radici sarde, predilige gli ultimi e non fatica ad aprirsi ad amicizie vere, negli ambienti artistici romani come in quelli più semplici, ma non meno importanti di Cervia e la sua gente. Gratitudine e amicizia, oggi è la nostra.

L’ingresso è gratuito.