Storia e prospettive di pace nell'attacco russo all'Ucraina: un incontro di approfondimento

Giovedì 31 marzo alle ore 18.30 presso la Sala D’Attorre di Casa Melandri in via Ponte Marino 2 a Ravenna, si terrà un incontro di approfondimento sulla guerra in Ucraina, per analizzare gli eventi che hanno condotto all’attacco russo e le prospettive di pace.

Parteciperanno il prof. Andrea Baravelli, docente di Storia Contemporanea all'Università degli Studi di Ferrara e il segretario provinciale PD Ravenna Alessandro Barattoni. Introduce e modera il giornalista Carmelo Domini.