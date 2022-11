Storia e risultati del sito Unesco di Ravenna raccontati in un manuale illustrato

Venerdì 2 dicembre, alle ore 18, alla Sala D’Attorre di Via Ponte Marino 2, il Centro Relazioni Culturali di Ravenna presenta la guida illustrata “Il Sito Unesco di Ravenna” pubblicata dalle Edizioni del Girasole. Saranno presenti i tre autori: Giovanni Gardini, Linda Kniffitz e Maria Grazia Marini.

Giovanni Gardini ha curato i testi relativi a Battistero Neoniano, Cappella Arcivescovile, Sant’Apollinare Nuovo, Sant’Apollinare in Classe. Linda Kniffitz si è occupata dei testi relativi a Battistero degli Ariani, San Vitale, Mausoleo di Galla Placidia, Mausoleo di Teodorico. Maria Grazia Marini ha curato la storia del Sito Unesco di Ravenna sia nella fase della candidatura per ottenere il riconoscimento sia nella fase per valorizzare concretamente questo storico risultato. Partecipa all'incontro l’assessore regionale al Turismo Andrea Corsini. Ingresso libero.