Storie d'arte al Museo Nazionale di Ravenna: la pittura in Romagna

I Servizi Educativi del Museo Nazionale di Ravenna - Direzione Regionale Musei Emilia-Romagna - propongono anche per l’anno scolastico 2022-2023 una serie di conversazioni sull’arte, l’iconografia, la storia e l’archeologia per approfondire la conoscenza del patrimonio cittadino. Il ciclo autunnale sarà dedicato principalmente alla pittura romagnola rappresentata nelle sale del Museo recentemente riallestite e si terrà presso il Museo Nazionale di Ravenna in via S. Vitale secondo il calendario seguente:



Mercoledì 12 ottobre 2022, ore 17.30

Passeggiata pittorica nella Romagna del ‘500

Alessandro Marchi



Mercoledì 19 ottobre 2022, ore 17.30

Nuove sfide per i musei: il MIC di Faenza e i Musei Civici di Imola

Claudia Casali, Diego Galizzi



Giovedì 20 ottobre 2022, ore 17.30

Ripensare Bisanzio, ripensare Ravenna (in occasione della Festa della Storia 2022)

Paola Novara



Mercoledì 9 novembre 2022, ore 17.30

I Longhi pittori: le lunette da S. Giovanni Evangelista

Serena Simoni



Giovedì 17 novembre 2022, ore 17.30

Nicolò Rondinelli tra Venezia e Ravenna. La suggestione del colore

Emanuela Fiori



Mercoledì 23 novembre 2022, ore 17.30

Classico e anticlassico. Girolamo Marchesi da Cotignola, fra canone raffaellesco e bizzarrie d'Oltralpe

Alberta Fabbri



Mercoledì 7 dicembre 2022, ore 17.30

Benedetto e Bartolomeo Coda: una famiglia di artisti in Romagna

Giovanni Sassu

SPECIALE “INCONTRO AI LIBRI” – Chiacchierate con gli autori



Giovedì 27 ottobre 2022, ore 17.30

Medichesse. La vocazione femminile alla cura

Incontro con l’autrice Erika Maderna



Domenica 18 dicembre 2022, ore 17.30

La nobilissima. La storia di Galla Placidia

Incontro con l’autore Luca Azzolini

INFORMAZIONI

drm-ero.musnaz-ra@cultura.gov.it

0544 543710 (ufficio) 0544 213902 (biglietteria)

Ogni appuntamento è aperto al pubblico senza obbligo di iscrizione e nel rispetto delle disposizioni vigenti. Accesso gratuito per le categorie previste (docenti, guide turistiche ecc.) e per i possessori della card di abbonamento annuale (euro 10, valida 12 mesi).