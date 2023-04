"Storie di donne e uomini in cerca di una vita migliore"

Lunedì 17 aprile 2023 presso la Sala Mariani in via Ponte Marino, 19 a Ravenna si terrà alle ore 18.00 la proiezione del documentario: “Trieste è bella di notte”, regia di Matteo Calore, Stefano Collizzolli, Andrea Segre, distribuito da ZALAB - (durata 75 minuti , produzione Italia 2023). L’evento è promosso dalla Cooperativa CIDAS in collaborazione con ICS – Consorzio Italiano di Solidarietà – di Trieste, all’interno della programmazione del pre - Festival delle Culture 2023 a Ravenna, l’ingresso sarà gratuito fino a esaurimento posti. "Trieste è bella di notte” è un documentario che racconta ciò che accade al confine tra Slovenia e Italia, qualche chilometro sopra Trieste, dove giungono, dalla cosiddetta rotta balcanica, i migranti. Le storie di questi uomini e di queste donne vengono narrate attraverso le immagini raccolte con gli smartphone durante il viaggio, attraverso di esse la regia mette in luce le contraddizioni del sistema di accoglienza e il dibattito interno che vivono le Istituzioni italiane.



Il tema coinvolge a 360° le attività della cooperativa CIDAS che a Ravenna gestisce le strutture di accoglienza del SAI (Sistema Accoglienza Integrazione) adulti e minori stranieri non accompagnati del Comune di Ravenna. Il dibattito che seguirà il filmato sarà un momento di analisi e di confronto su una situazione che attraversa costantemente cambiamenti e fasi emergenziali a cui tutto il terzo settore e i comuni coinvolti spesso devono far fronte quotidianamente. La serata partirà alle ore 18.00 con una breve introduzione al documentario, dopo la proiezione è previsto un dibattito con la partecipazione di Gianandrea Baroncini, Assessore alle politiche sociali del Comune di Ravenna; Gianfranco Schiavone, ICS – Consorzio Italiano di Solidarietà – di Trieste; Francesco Camisotti, cooperativa CIDAS



Di seguito la scaletta dell’evento in dettaglio:

18.00 - 18.15: Introduzione e breve presentazione del documentario

18.15 - 19.30: proiezione del documentario

19.30 - 20.30: dibattito e possibili interventi dal pubblico