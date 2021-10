Un'escursione notturna fra storie di Halloween ed esseri fantastici di Romagna

Halloween: le sue origini si perdono nella notte dei tempi della vecchia Europa. Ma anche la Romagna vanta una serie di storie e leggende legate a questo particolare periodo dell'anno e alla vita rurale. E non solo. La "Romagna Solatia" di Giovanni Pascoli nasconde degli aspetti occulti e la sua ricca natura cela molti misteri. Fiumi, torrenti, canali ed altri specchi d'acqua pare nascondano infatti degli esseri leggendari; la più nota e misteriosa è la cosidetta "Borda". Tutte queste storie vengono raccontate proprio nella notte di Halloween, durante un' escursione sull'argine dell'antico Po di Primaro, attenti a percepire le suggestioni e i suoni degli animali notturni e della particolare natura del luogo, facendo sempre attenzione a non incrociare sul cammino la temibile Borda

Appuntamento domenica 31 ottobre alle 21, per un'escursione della durata 2 ore circa, non adatta ai bambini. Prezzo 12 euro che comprende visita con la guida ambientale Giacomo Benelli. Il pagamento avviene in contanti sul posto. Iscrizione obbligatoria con messaggio Whatsapp 3292015682 (Stefano). Ritrovo presso la Trattoria Primaro in via Corriera Antica 38 (Mandriole). Consigliate scarpe da trekking o da camminata (con suola scolpita); vestirsi in maniera adatta all'orario e alla stagione. Obbligatorio portare torcia elettrica.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...