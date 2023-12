"Storie di Ravenna" torna con una puntata dedicata a Don Giovanni Minzoni

Indirizzo non disponibile

L'appuntamento, al Teatro Rasi alle 18:00, è con Paolo Cavassini, Giovanni Gardini, Laura Orlandini e Alessandro Luparini, il canto sarà di Celeste e Matilde Pirazzini, le letture di Luigi Dadina e la regia di Alessandro Renda

Storie di Ravenna rende omaggio alla figura di Don Giovanni Minzoni a cento anni dalla tragica morte per mano fascista, lunedì 18 dicembre, alle 18:00 al teatro Rasi. Un racconto trasversale portato in scena da Paolo Cavassini, storico, Giovanni Gardini iconografo, Museo Diocesano di Faenza-Modigliana , Alessandro Luparini storico, direttore della Fondazione Casa Oriani , Laura Orlandini storica, Istituto Storico della Resistenza e dell’Età Contemporanea in Ravenna e provincia. Le letture saranno eseguite da Luigi Dadina, la regia sarà di Alessandro Renda, il canto di Celeste e Matilde Pirazzini. La complessa figura del sacerdote ravennate verrà rievocata attraverso alcuni degli snodi principali del primo Novecento italiano.

Storie di Ravenna Ingresso unico 5 euro, biglietti in vendita sul sito ravennateatro.com. È fortemente consigliato l'acquisto prevendita. I biglietti ancora disponibili saranno acquistabili in Teatro a partire da un'ora prima dello spettacolo.

Informazioni Ravenna Teatro tel. 0544 36239, info@ravennateatro.com, ravennateatro.com

Biglietteria Teatro Rasi via di Roma 39 Ravenna, tel. 0544 30227