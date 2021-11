Storie di violenza e speranza in scena con lo spettacolo "Inside Out"

Proseguono le iniziative in programma a Russi per il 20° anniversario dell'apertura del Centro Antiviolenza locale. Venerdì 3 dicembre alle ore 20.30 il Teatro Comunale di via Cavour ospiterà lo spettacolo "InsideOut" a cura delle operatrici di Linea Rosa. Inside Out è un progetto rivolto alle operatrici e volontarie che ogni giorno si confrontano con storie di violenza, raccogliendo i pezzi di una vita ferita e accogliendo gli stati d’animo altalenanti, il dolore, le paure e la rabbia al fine di trasformarli in speranza e rinascita con empatia e solidarietà.

Il progetto si propone di raccogliere contributi di queste Donne “sedute di fronte”: frasi, racconti, lettere o poesie, tutti in forma rigorosamente anonima. Testimonianze dirette e al tempo stesso indirette della violenza di genere. Una raccolta di vari contributi che operatrici e volontarie hanno espresso, nero su bianco, per poi leggerli; così da raccontarsi al pubblico portando alla luce un aspetto nuovo, non indagato in precedenza. Spettacolo a cura di Sandra Melandri, testi dei monologhi e dialoghi di Monica Vodarich, con il prezioso apporto artistico di Mario Battaglia.Per partecipare è necessario essere in possesso di certificazione Green Pass.

Nella mattina di venerdì, alle 10 in piazza Farini, ci sarà invece l'inaugurazione del monumento, le “Coroncine”, celebrativo dei 20 anni di attività del Centro Antiviolenza di Russi, frutto della collaborazione tra Linea Rosa, l'Amministrazione locale e CNA, nonché del lavoro artistico del gruppo di mosaiciste del Collettivo Racconti Ravennati e della generosità dei cittadini che hanno contribuito alla realizzazione dello stesso.