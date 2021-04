Storie e tradizioni lungo l'argine del fiume: parte il concorso letterario "I racconti del Senio"

L’Associazione “Amici del fiume Senio”, che dal 2014 si interessa della tutela del fiume e ne promuove la valorizzazione storica, ecologica ed ambientale, istituisce la prima edizione del concorso "I racconti del Senio" destinato a brevi testi relativi al fiume romagnolo.

Il Senio è un fiume che occupa una parte di rilievo nella storia dell’Italia, già dalle battaglie qui combattute in età Medievale, poi in quella Napoleonica, fino a giungere alle ultime, terribili fasi della seconda Guerra Mondiale nel tragico inverno del 1944-45.

Il Senio può raccontare, però, anche tanti episodi della vita lavorativa, quotidiana, economica, sociale delle genti che qui hanno lavorato, raccolto, giocato e trascorso tanto del loro tempo. Con questo concorso l’Associazione si propone proprio di raccogliere testi di varia tipologia e contenuto, comunque riconducibili al fiume Senio, alla sua storia, alle tradizioni e alla vita di chi qui è vissuto, adesso o nel tempo passato.

Come partecipare

L’iscrizione al concorso si apre il 20 aprile 2021 e termina il 30 Aprile 2021. E’ riservata a persone adulte che agiscono in proprio oppure in rappresentanza di un minore o di un gruppo (indicare la denominazione) di cui possono fare parte anche minori. Il costo dell’iscrizione è di 10 euro. Il versamento della quota potrà avvenire: tramite Satispay (cercare Amici del fiume Senio), oppure con bonifico bancario.

L’invio delle opere è fissato tassativamente entro la mezzanotte del 31 luglio 2021. Entro tale data dovrà essere stato effettuato anche il versamento del costo di iscrizione (pena l’esclusione dal Concorso). I racconti brevi inediti, originali e in lingua italiana, dovranno essere redatti in forma rigorosamente anonima (non firmati) ed in formato Word, carattere Times New Roman, dimensione 12. È possibile partecipare con un solo racconto di max 5 cartelle su file di testo con estensione (esclusive, pena esclusione) .doc, .docx, .pdf. Le opere dovranno pervenire, esclusivamente con e-mail indirizzata a amicifiumesenio@gmail.com con oggetto: Il Senio, racconti brevi 2021.

Le opere dovranno essere ispirate al Senio, al suo ambiente, alle vicissitudini occorse negli anni, alle memorie storiche come ai fatti di vita quotidiana, scaturiti dalla realtà o dalla fantasia, purché riconducibili al fiume con caratteristiche di verosimiglianza. I testi dovranno essere dei racconti brevi elaborati, a scelta, secondo la tipologia preferita: dalla biografia al racconto giallo, dalla novella al genere horror, dal saggio al diario e ad ogni altra forma narrativa. Tutti dovranno essere contenuti entro i limiti precedentemente specificati. Per informazioni scrivere a amicifiumesenio@gmail.com oppure tel. al 3400532380 (Domenico Sportelli) o al 3332011377 (Silvio Marchi).

Premi

Ai tre migliori racconti brevi saranno riconosciuti dei premi in denaro (200, 150, 100 euro) a cui si aggiungeranno tre menzioni speciali definite dalla giuria, premiate con premi in natura. La comunicazione preventiva degli esiti del Premio sarà inviata soltanto ai vincitori. La premiazione avverrà a Palazzuolo sul Senio in una data compresa nel periodo dal 28 agosto al 5 settembre 2021. In occasione della giornata di premiazione, è intenzione degli organizzatori valorizzare il Concorso con eventi di intrattenimento popolare che comprendano diverse iniziative collaterali.