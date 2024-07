Da Ravenna all'Ariston: il rock demenziale degli Strada Statale 16 conquista la finale del Sanremo Rock

Un filo rosso che collega temi frivoli a tematiche più spinose, come la discriminazione di genere, passando per canzoni autocelebrative e sketch dissacranti senza però mai scadere nella volgarità. Il rock demenziale dei ravennati della Strada Statale 16 conquista le finali regionali del Sanremo Rock, in programma il 16 Luglio 2024 all'Operà Beach Club di Riccione. Il contest vivrà il suo atto conclusivo al Teatro Ariston di Sanremo, in una cornice che ha visto partecipare numerosi artisti divenuti poi famosi nel corso della loro carriera, come i Litfiba, Ligabue, i Tazenda, Laura Bono, i Bluvertigo, i Denovo o gli Avion Travel.

Il progetto della Strada Statale 16 parte a fine estate 2021 quando la band si ritrova per la prima volta in sala prove per iniziare un percorso che porta alla nascita del primo album “Eccoci qua”, ascoltabile interamente su tutte le maggiori piattaforme, tra cui Spotify e YouTube già nei primissimi mesi del 2023.

La notizia dell'ingresso alle fasi finali regionali ha stupito gli stessi fondatori della band, Saul Ercolani (il cantante) e Fabio Forlivesi (il batterista). Nelle motivazioni della scelta della commissione è stato sottolineato come il materiale proposto risulti "molto gradevole all'ascolto ed estremamente simpatico nella visione”.

E così la band ravennate porterà il proprio brano "Eccoci qua" a Riccione, con l'obiettivo di avanzare nella competizione e tenere alta la bandiera di Ravenna in questa competizione nazionale. La selezione per Sanremo Rock arriva a pochi giorni dal lancio del loro ultimo videoclip “Lettera, la canzone scritta in memoria dello scomparso amico Titta, che sarà, fra gli altri, riproposta nella giornata di domenica 21 luglio a Campiano in occasione del Tutti x Titta presso Rumâgna Unite.