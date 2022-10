Strade bianche del Sale Fantini Club: 4 percorsi e un weekend di festa per tutti

Dopo il grande successo delle prime due edizioni, nel primo week end di ottobre torna la Strade Bianche del Sale Fantini Club: cicloturistica proposta dagli organizzatori della storica Granfondo Via del Sale Fantini Club, che si arricchisce per questa nuova edizione di grandi novità, trasformandosi in un weekend di festa e divertimento tutto dedicato alla bicicletta.

Dalla collaborazione tra Baldoni Bike Shop e Fantini Club nasce infatti il Baldoni Bike Fest: una giornata di festa da non perdere, in programma sabato 8 ottobre al Fantini Club (spiaggia 182 di Cervia), luogo di partenza e arrivo della pedalata e quartier generale della manifestazione. Dalle ore 14:00 si aprirà l’area expo "GRAVEL VILLAGE". Alle ore 16:30 è prevista la presentazione della novità "GUSOLINE" e a seguire aperitivo con concerto Live dei "No Longer Player".

L’appuntamento con la cicloturistica è invece domenica 9 ottobre, con partenza alla francese dalle ore 8.00 alle 8.45 dal Fantini Club. Si tratta di una pedalata che rievoca il ciclismo di un tempo e dedicata agli amanti della bici senza i vincoli della competizione agonistica. Lo splendido itinerario prevede quattro percorsi da 32, 85, 100 e 116 km, con partenza dalla costa per attraversare il bellissimo Parco della Salina di Cervia, riserva naturale di popolamento e di nidificazione per molte specie animali e vegetali, che sarà aperto alle bici in esclusiva per l’evento, e raggiungere le colline dell'entroterra, attraverso paesaggi incantati e suggestivi borghi storici, nel cuore della Romagna più vera. Sul percorso lungo attenderanno i ciclisti tre ristori, fra cui il ricco punto ristoro curato dalla Pro Loco di Bertinoro in collaborazione con Amadori, che sarà presente come partner per rifocillare i partecipanti con le sue prelibatezze gastronomiche. Mentre il gran finale sarà al Fantini Club, con il pasta party aperto a tutti (per gli accompagnatori dei ciclisti l'ingresso è al costo di 10 euro).

Le iscrizioni alla 3° Strade Bianche del Sale Fantini Club sono aperte sul sito stradebianchedelsale.com. La quota d'iscrizione è di 15 euro, scontata a 10 euro per i partecipanti all’edizione 2022 della Granfondo Via del Sale Fantini Club. Sarà possibile iscriversi in loco anche domenica 9 ottobre dalle ore 7,00 alle 8,00 con un supplemento di 5 euro.