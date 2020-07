Strade blu fa tappa al Parco Piancastelli con il folk rock della Abbiati-Cantarelli Conspiracy

Sabato 1 agosto alle 21.30 a Fusignano, al Parco Piancastelli, ci sarà il concerto dei The ACC - The Abbiati Cantarelli Conspiracy, per la rassegna Strade blu. Edward Abbiati e Stiv Cantarelli mescolano rock and roll, folk e garage come linguaggio globale: un incontro tra due specialisti del genere, che ha dato vita al disco Beautiful, at Night.

Una formazione nata dall’amicizia e dalla stima reciproca di Edward Abbiati (già leader dei Lowlands, già Dirty Devils) e Stiv Cantarelli (Satellite Inn, Silent Strangers e JD Hangover). I due sono legati da una passione comune per i grandi gruppi di Minneapolis (Replacements, Husker Du, Soul Asylum) e l’amore per un certo Roots Rock (Uncle Tupelo, Steve Earle) li ha portati a registrare dieci brani che sono diventati un disco, Beautiful, at Night, realizzato con l’aiuto di una manciata di amici: Joe Barreca al basso e Antonio Perugini alla batteria. Ospite speciale, alle tastiere, Chris Cacavas.

Il disco è un concentrato di garage rock a bassa fedeltà e un atto d’amore per la canzone d’autore americana e britannica. Non mancheranno, infine, accenni alla storia recente di Edward Abbiati, che proporrà al pubblico alcuni brani dei Dirty Devils e dei Lowlands, e a quella di Stiv Cantarelli, che attingerà al repertorio dei Satellite Inn e dei Silent Strangers.

L’ingresso è gratuito; per informazioni e prenotazioni, contattare l’Urp (urp@comune.fusignano.ra.it, telefono 0545 955653/668).