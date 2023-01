Strade perdute di David Lynch al cinema Mariani

Sono ripartiti i Cult Days al cinema Mariani di Ravenna. Anche martedì 24 gennaio è in programma Strade Perdute di David Lynch. Proiezioni alle 18.30 e 21.15, con introduzione, alle 21.15 del martedì, a cura di Francesco Della Torre, Luca Vancini e Circolo del Cinema Sogni. Parliamo di David Lynch e del film Strade perdute, che torna al cinema grazie al restauro in 4k curato da The Criterion Collection con la supervisione dello stesso Lynch e distribuito dalla Cineteca di Bologna. Un’occasione per godere su grande schermo delle immagini di un regista iconico ma anche per apprezzare su di un impianto Dolby 5.1 la colonna sonora del compositore per antonomasia della produzione cinematografica di Lynch, Angelo Badalamenti, venuto purtroppo a mancare il mese scorso.

La rassegna è organizzata da Cinemaincentro, in collaborazione con il circolo Sogni Antonio Ricci, e con il patrocinio del Comune di Ravenna – Assessorato alla Cultura.

Info e prenotazioni su www.cinemaincentro.com. Oppure 0544 37148 (negli orari di apertura

della sala). Biglietti: intero: € 7,50, Ridotti (Cinemaincentro Card, Over 65, Convenzioni): € 6,00

Soci La BCC Ravennate Forlivese e Imolese e University Card: € 5,50

Under 25: € 4,50 Cinema Mariani, Via Ponte Marino, 19 - Ravenna