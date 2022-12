Dalle Strade Resistenti al ricordo dei caduti: Faenza celebra la Liberazione dal nazifascismo

L’Amministrazione Comunale di Faenza, con il Comitato Antifascista per la Democrazia e la Libertà, l’Anpi sezione di Faenza, in collaborazione con il Museo del Risorgimento e dell’Età contemporanea, l’Istituto Persolino-Strocchi e Argylls Romagna Group, in occasione del 78esimo anniversario della Liberazione della città di Faenza organizza una serie di appuntamenti e iniziative rivolte alla cittadinanza.

Sabato 17 dicembre si parte alle ore 11.15 con la deposizione della corona in memoria dei soldati Indiani Sikh caduti per la Liberazione di Faenza presso la Lapide del reggimento Punjab in via Cavour, Alle 12 ci si sposta al Faenza Commonwealth War Cemetery in via Santa Lucia per la deposizione della corona in memoria dei militari degli Eserciti Alleati caduti, con musica e inni a cura della Scuola secondaria di primo grado ‘I.C. Carchidio – Strocchi’ e l'omaggio al capitano John Henry Cound Brunt (1922-1944), a cent’anni dalla nascita.

Alle 15 nella Chiesa dei Caduti in corso Matteotti si svolge la funzione religiosa in memoria dei Caduti celebrata da Mons. Mariano Faccani Pignatelli. Alle 15.45 in Piazza del Popolo spazio alla deposizione della corona ed esecuzione del silenzio alla lapide dei Caduti della Resistenza e per la Libertà e alla lapide delle Vittime Civili di Guerra. Verrà suonata la sirena d’allarme e poi l’Inno Nazionale. A seguire presentazione e inaugurazione del progetto Strade Resistenti realizzato dalla Consulta Faentina delle ragazze e dei ragazzi dell’anno scolastico 2021/2022