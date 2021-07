Stravinsky’s Love: una notte di musica e danza per celebrare il compositore russo

Sabato 10 luglio, ore 21.30, alla Rocca Brancaleone va in scena Stravinsky’s Love, un omaggio a Stravinskij nel 50° anniversario della morte tra musica e danza.

C’è il sapore di tutte le stagioni di Stravinskij in questa stellata serata di danza e musica a 50 anni dalla morte del compositore, russo per origine ma cosmopolita per carriera. L’omaggio reinterpreta schegge folgoranti dei suoi lavori: dal Pulcinella riletto da Sasha Riva e Simone Repele ai momenti nomadi dell’Histoire du Soldat che Sergio Bernal disegna per sé, fino al periodo americano portato in scena dai solisti del NYCB.

Inevitabile la citazione degli anni ruggenti dei Ballets Russes, ma con il nuovo sguardo coreografico di Marco Goecke per L’uccello di fuoco, i costumi storici di Benois per Petruska e una rara versione della Sagra di Uwe Scholz. Impreziosiscono la serata l’apparizione di Vladimir Derevianko, che nei panni di Stravinskij guiderà lo spettatore in questo viaggio, rievocando momenti della sua vita, ricordi e aneddoti, e il talento musicale di Beatrice Rana, Massimo Spada e Andrea Obiso. Biglietti da 25 45 euro.