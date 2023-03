Street art, mercatini e stampanti 3d: in Darsena c'è il festival "Tempus Fugit"

“Tempus Fugit: il tempo scorre e noi cerchiamo di fermarlo con la condivisione, la bellezza, i progetti, le sperimentazioni, le realizzazioni ma soprattutto con le persone”. Si presentano così gli eventi che dal 16 al 31 marzo prenderanno vita nella Darsena di Ravenna, per animare lo spazio a uso temporaneo “container-based” presso l’Area dell’Ex Consorzio Agrario (riva sinistra Canale Candiano). Questi eventi sono svolti nell’ambito del Progetto Italia – Croazia “Tempus”, realizzato da CNA Ravenna, Certimac, Unibo, in collaborazione con associazioni e imprese del territorio.

Il programma

Dal 16 al 31 marzo: “Flux of. Tempo, viaggio, diversità”, un festival di arte urbana curato da Marco Miccoli e Alessandra Carini e organizzato da Associazione Culturale XX APS, per indagare, insieme agli artisti e alle artiste, la relazione con quello che oggi c’è, quello che c’era e ci sarà domani nella Darsena di Ravenna, tenendo a mente le radici dalle quali tutti noi proveniamo e le questioni che più influenzano la nostra contemporaneità. Gli artisti invitati sono Alessandra Carloni, Alessandro Pixa, Andre The Spider, Dissenso Cognitivo, Kiki Skipi, Lisa Gelli, Margherita Paoletti, Nicola Montalbini, Virginia Verona e Yopoz; ospite speciale Biancoshock.

Il 24 marzo “Dagli scarti, nuove risorse: sviluppare progetti e migliorare il processo produttivo con le grandi stampanti 3D WASP” workshop e incontri individuali gratuiti, aperti a PMI, produttori, progettisti, innovatori, ma anche a studenti e insegnanti. Il workshop si tiene presso Darsena Multi Spazio. L’attività prosegue sabato 25 marzo in mattinata: durante il Garage Sale (sotto al portico di Almagià), gli esperti di WASP saranno a disposizione di chi è interessato a capire di più di queste nuove tecnologie.

Il 25 e 26 marzo: “Giusto in Tempus”, un workshop di progettazione urbana (a cura di Denara) gratuito e aperto a tutti. Tipici oggetti tecnici usati nelle zone portuali quali airbag gonfiabili, cinghie, tenditori e tanto altro, saranno reinventati per creare oggetti di diverse scale e dare nuovo carattere allo spazio pubblico.

Dal 19 al 29 marzo: “Nuove Mappe” (a cura di Rete Almagià), un sistema di micro eventi multidisciplinari fatti di pratiche, azioni, sperimentazioni e condivisioni creative per costruire e agire dentro una nuova mappa del nostro paesaggio urbano. Ad Artificerie Almagià il 19 marzo dalle 17.30 Asja Lacis condivideranno il video e l’esperienza di relazione con la comunità grazie a Io Sono della Darsena, a seguire Denara, Carini e Miccoli di XX dialogheranno con il pubblico raccontando, insieme ad altri operatori del progetto, le loro azioni all’interno di Tempus. Il 25 e il 26 marzo dalle 10 alle 19 le Nuove Mappe si spostano tra la riva destra e la riva sinistra del Candiano: in Artificerie Almagià la sperimentazione di MISTO, un luogo che, in rete con Garage Sale con Tempus, si apre al mondo della musica indie: band, commercianti di nicchia e molto altro per conoscere il meglio per chi ama la musica nel nostro territorio. L’area del ex Consorzio Agrario diventa invece lo spazio fluido/casa nomade/installazione per una serie di happening, contaminazioni, mappature corporee, progettazioni del paesaggio, market non convenzionali, jack-in-the-boxes, narrazioni trasversali per costruire e immaginare, insieme alle comunità, pratiche creative, innovative e trasversali dell’area dell’ex Consorzio Agrario.