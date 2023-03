Street art per la capitale del mosaico: una mostra "Galleria del Disordine"

Da giovedì marzo a sabato 22 aprile la Galleria Laboratorio Dis-Ordine in via Massimo D’Azeglio 42 a Ravenna ospita la mostra dedicata al progetto "Via Portone Museo a cielo aperto per Ravenna Capitale del Mosaico", un percorso multidisciplinare a classi aperte che genererà una proposte dettagliata di allestimento, installazione di opere in mosaico, posizionamento di fioriere, adeguamento illuminazione per valorizzare opere e strada, regolazione del traffico non residente, ZTL, organizzazione di eventi e visite guidate in italiano e in inglese. Orari: dal lunedì al sabato dalle 10 alle 13 – Venerdì dalle 15 alle 18.