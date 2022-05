Street food, concerti e mercatini: il Garage Sale approda in una nuova location

Prezzo non disponibile

Torna Garage Sale con il primo appuntamento itinerante stagionale. Il market dedicato al vintage e alle produzioni indipendenti approda nel parco del ristorante La Giostra di Cervia (sulla Statale Adriatica) all’interno di Truck in Giostra, la due giorni di sabato 28 e domenica 29 maggio dedicata alle migliori proposte dello street food romagnolo.

Il programma prende il via sabato 28 maggio, quando dalle 18.30 nel giardino de “la Giostra” sarà allestita l’Area food con i truck a cura di Vino al Vino Street, Big Blue Food e Puro & Bio. Una vasta scelta di ottimo cibo locale da gustare insieme a un drink del cocktail bar de “La Giostra”, il tutto accompagnato dalla selezione musicale di Pyton dj.

Domenica 29 maggio dalle 11 alle 20 insieme ai food truck della manifestazione saranno gli stand di collezionisti, artisti e creativi del market sostenibile Garage Sale ad animare e colorare il giardino de “La giostra”. Dalle 15 il vintage market punto di riferimento per lo shopping etico e consapevole diventa occasione di aggregazione anche per i più piccoli con Garage Sale Kids. Uno speciale market dedicato a bambine e bambini che gli permette di regalare nuova vita a qualcosa che non gli serve più o che hanno creato con le loro mani, così da imparare l'importanza del recupero e riciclo.

Oltre allo speciale mercato etico in formato kids, ai più piccoli sarà dedicata un’area con laboratori a cura di Macro Glossa. Anche domenica non mancherà la selezione musicale che come di consueto accompagna Garage Sale con dj set durante la giornata e con il live alle 18 della band Hernandez & Sampedro.