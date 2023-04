Street food, pizzica e auto: il centro di Cervia abbraccia Puglia e country

Un lungo ponte denso di sapori, profumi e divertimento. Dal 22 al 25 aprile, Piazza Garibaldi a Cervia ospiterà il villaggio itinerante "100% Puglia", che porterà i suoi ospiti alla scoperta delle bellezze e delle bontà di una terra ricca di storia, tradizioni e cultura. Mentre per gli amanti della musica country arriva "Cervia Country" il 22 e 23 aprile in Viale Roma, dove si potrà ballare sulle note del dj set e assistere a un concerto con balli dal vivo.

100% Puglia

Venerdì 21 aprile in piazza Garibaldi apertura alle 18, poi DJ set alle 21.

Sabato 22 aprile, in piazza Garibaldi: 10:00/12:00 truccabimbi e musica, 15:00 laboratorio creativo “crea il tuo aquilone”. Ore 17:00-18:00 baby dance. Ore 21.00 Pizzica. Casetta truccabimbi aperta mattina e pomeriggio. In piazza Pisacane: ore 16.00 Laboratorio sulla primavera e i profumi; ore 18.30 DJ set “Erika”.

Domenica 23 aprile, in piazza Garibaldi: 10:00/12:00 aperta casina trucco e musica, ore 15:30 spettacolo Mary Poppins con bolle. Ore 21.00 Pizzica. Casetta truccabimbi aperta mattina e pomeriggio. In piazza Pisacane: dalle 17 Letture a cura dei volontari Nati per leggere, in occasione della giornata mondiale del libro, in collaborazione con la Biblioteca Comunale Maria Goia.

Lunedì 24 aprile, in piazza Garibaldi: 10:00/12:00 truccabimbi e musica. Ore 16:30 pignatta. Ore 21.00 Pizzica. Casetta truccabimbi aperta mattina e pomeriggio. In piazza Pisacane: dalle 16.00 Animazione con musica e truccabimbi, dalle 18.00 Spettacolo e ballo di folklore pugliese: la pizzica.

Martedì 25 aprile, in piazza Garibaldi: 10:00/12:00 truccabimbi e musica. Ore 15:30 laboratorio creativo con la creta. Ore 16.00 laboratorio Pizzica. Ore 17:00 baby dance. Ore 18.00 Spettacolo cabaret trasformismo. Casetta truccabimbi aperta mattina e pomeriggio. In piazza Pisacane: alle 16.00 Spettacolo di Mago Matteo: palloncini, musica e tanta magia.

Cervia Country

Sabato ci si può scatenare con il dj set e i balli country, mentre domenica si può assistere a un concerto con balli dal vivo. Inoltre, si possono ammirare le auto americane in esposizione in Viale Roma. Per i più piccoli non mancheranno i pony da cavalcare.