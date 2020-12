Strenne di Natale a km zero per aiutare le famiglie più bisognose

Solidarietà e strenne a km zero sono protagoniste di sabato 19 dicembre del Mercato Contadino Coperto di Campagna Amica Ravenna. Per aiutare a combattere le nuove povertà e offrire ai più bisognosi un Natale più sereno i giovani agricoltori di Campagna Amica e gli Agrichef di Terranostra promuovono al mercato di via Canalazzo 59 una mattinata all’insegna della solidarietà.

A partire dalle 9.30 gli agrichef degli agriturismi Terranostra, nell’ambito dell’iniziativa nazionale “Doniamo un dolce Natale”, offriranno dolci della tradizione in cambio di un’offerta per la “Spesa sospesa del contadino”, iniziativa che proseguirà sino al 6 gennaio.

Tutti i cittadini che faranno la spesa potranno decidere di lasciare un’offerta libera al fine di donare cibo e bevande alle famiglie più bisognose, sul modello dell’usanza campana del “caffè sospeso”, quando al bar si lascia pagato un caffè per il cliente che verrà dopo. In questo caso si tratterà però di frutta, verdura, farina, formaggi, salumi o altri generi alimentari di qualità e a km zero che gli agricoltori di Campagna Amica andranno poi a consegnare gratuitamente alle famiglie bisognose assistite da Caritas.

Sempre sabato 19 dicembre, il Mercato celebra la 'Giornata della Strenna' con i produttori agricoli che allestiranno l'angolo del regalo contadino, una postazione con tante proposte di strenne natalizie a km zero, composizioni che potranno essere anche preparate al momento su misura e su richiesta dei consumatori grazie alla presenza dei 'tutor della strenna'.