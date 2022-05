Sul palco i Love Over Gold, un tributo a Mark Knopfler e ai Dire Straits

Ricco di appuntamenti il calendario di Lugo Eventi Estate 2022. Venerdì 3 giugno alle 21.30, nel Pavaglione, Lugo Summer Live presenta “Love over Gold Dire Straits”. Love Over Gold è il tributo a Mark Knopfler e ai Dire Straits. La band nasce dalla passione del leader Ivano Baroni per il chitarrista di Glasgow. La band si forma a Modena con l’obiettivo di riprodurre nel modo più fedele possibile le sonorità di Mark Knopfler e da allora lavora in studio per proporre una scaletta che spazi dai grandi successi dei Dire Straits ai brani dalle musicalità più fini e ricercate del percorso solista di Mark. Il repertorio ripercorre quindi tutta la carriera di Knopfler, dai primi album dei Dire Straits fino agli ultimi da solista , per una durata di circa due ore. La band: Ivano Baroni Chitarra solista e voce, Diego Lancellotti Batteria, Marco Marchesi Basso, Massimiliano Giovanardi Chitarre Andrea Belli Tastiere ,Roberto Manzini Sax.