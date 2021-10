Sul palco la "Black Encyclopedia" di Moor Mother

Indirizzo non disponibile

È al Bronson di Madonna dell'albero, sabato 16 ottobre dalle 21, l’unica data italiana del tour europeo di Moor Mother, sicuramente l’artista più “calda” del momento, al centro del fermento culturale alternativo mondiale. Moor Mother è una creazione di Camae Ayewa, artista, attivista, performer proveniente dalla scena underground di Philadelphia. Quello del suo nuovo album “Black Encyclopedia of the Air” è il suono della nuova controcultura americana, il futuro della nuova black music progressista. E in apertura R.Y.F. (ovvero Francesca Morello), che presenta il nuovo “Everything Burns” (su Bronson Recordings), prima sua incursione nella musica elettronica e omaggio a un esplosivo periodo di ispirazione. Biglietti 15 euro.