Sul palcoscenico la performance d’improvvisazione della compagnia Impulso Teatro

Appuntamento con il teatro a Scambiamenti: venerdì 2 ottobre alle ore 20.30 presso lo spazio culturale di via Nievo si svolgerà una performance d’improvvisazione eseguita dalla compagnia Impulso Teatro.

In vista dello spettacolo "Bar, la dramedy creata d'impulso" della compagnia Impulso Teatro presso il Cinema Sarti, e in vista dell'inizio ad ottobre a Cervia dei corsi di improvvisazione teatrale della scuola From Scratch, il regista Stefano Campagnolo e gli attori di Impulso Teatro fanno visita a Scambiamenti per una dimostrazione di cosa significhi creare la drammaturgia di uno spettacolo in tempo reale, seguita da dialogo con il pubblico e addetti ai lavori.

Oltre ad una dimostrazione di come creare e raccontare una storia a partire da un impulso dato dal pubblico, gli attori dialogheranno con il pubblico per spiegare come nasce una performance di questo tipo. Un'occasione per sperimentare qualcosa di nuovo e inoltre una modalità differente per avvicinarsi al mondo della drammaturgia.

L’ingresso alla serata sarà gratuito e l’evento si svolgerà presso la sede di Scambiamenti in via Ippolito Nievo 2 a Cervia. I posti a sedere sono limitati nel rispetto delle norme anti-Covid: per informazioni ed prenotazioni contattare lo spazio culturale al 338 2196514. Se si partecipa insieme a familiari o congiunti è bene specificarlo e le sedute saranno accostate.