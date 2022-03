Sul "Rap Sofà" arrivano Ered, Clave e il milanese Warez

Domenica 6 marzo è in programma il terzo appuntamento con la rassegna Rap Sofà al CISIM di Lido Adriano. Apertura porte alle 16.30, durante la giornata sarà poi possibile visitare la mostra di Max Penombra. Dalle 17.30 spazio invece ai live dei rapper Ered, Clave (CISIMLAB), per poi lasciare il palco al rapper milanese Warez.

Davide Lombardi aka Warez, dopo aver fatto parte del gruppo Mad Soul Legacy e dell’etichetta 20100 Records - la stessa che ha realizzato il disco di culto a firma Mani Pulite (molto chiacchierato sui media) -, dal 2014 si dedica al suo percorso da solista. Continua a pubblicare video di singoli prodotti da nomi forti della scena italiana e quelli di “Quecin” e “Tu no fatto guerra” contribuiscono ad affermare definitivamente la sua estetica da “ninja” che viaggia di pari passo alla sua passione totale per la cultura asiatica, che coltiva sin da bambino.

A fine 2017 pubblica “Skills” e l’ottima risposta del pubblico segna il preludio a una nuova stagione: Warez entra in studio per preparare nuovi brani e, nel contempo, si esibisce dal vivo nei festival e club di tutta Italia. Nel frattempo, il brano “Skills” viene scelto per la colonna sonora della serie TV Netflix “Baby”. Nel 2020 pubblica “DM”, EP firmato insieme a uno dei rapper con cui ha più feeling, Nerone: l’uscita ha ottimi riscontri di critica e pubblico. Dopo questa inizia un altro capitolo con “Stonk”, “Baozi nei Rick Owens” e “Buscido”, tre singoli che anticipano il suo primo album ufficiale, “Silk Road”, un concept album diviso in 4 parti che corrispondono a 4 tappe che seguono il tragitto della Via della Seta: Italia, Medio Oriente, Persia e Cina.

Ingresso gratuito.