Sulle dolci colline di Oriolo dei Fichi torna "Calici sotto la Torre"

Sorsi di natura, sapori e bellezza saranno protagonisti per due serate consecutive alla Torre di Oriolo in occasione di uno degli appuntamenti più attesi dell’estate faentina. Mercoledì 9 e giovedì 10 agosto nel parco dell’antica torre medievale sulle prime colline di Faenza si rinnoverà infatti l’appuntamento con “Calici sotto la torre”, evento dedicato ai migliori vini del territorio proposti direttamente dai vignaioli. A partire dalle ore 19 fino a mezzanotte il fascino del cielo stellato, la musica dal vivo e i sapori più autentici della Romagna attenderanno chi vorrà immergersi in una serata ricca di fascino e gusto, dove saranno numerose le occasioni per scoprire vere e proprie chicche enologiche.

Nei calici dunque spazio al Centesimino di Oriolo, diventato Romagna DOC dall’ultima vendemmia, ma anche al Famoso, all’Albana, al Sangiovese e agli altri vini romagnoli che nel territorio dei colli faentini assumono sfumature e profumi particolarmente seducenti, che saranno raccontati direttamente dai vignaioli presenti con i loro banchi di assaggio. Nel corso della serata sarà possibile provare golosi abbinamenti con i cibi locali proposti da produttori di antichi grani, succhi, olio e mieli o con i piatti tipici proposti dal chiosco con ristorazione: tra le proposte pasta, piadina, affettati, arrosticini, dolci, bicchieri di frutta e non solo.

Grazie alla collaborazione con il Gruppo Astrofili Antares-Romagna dal parco panoramico di Oriolo si potranno osservare le stelle, cercandone una cadente per esprimere un desiderio. Mentre chi è in cerca di un’emozione da ricordare potrà visitare l’antica torre di Oriolo al chiaro di luna.

La colonna sonora di mercoledì 9 agosto sarà a cura della Paddy Rovers, cinque vagabondi di Romagna dediti a melodie della tradizione irlandese, canzoni e sea shanty che narrano di storie e personaggi dell’isola di smeraldo. Alle ore 23.15 andrà in scena lo spettacolo “Igniferi” di Lucie Vendlova, uno show scenografico di fiamme vive e libere che diventerà un fuoco ardente e incantevole ricco di magia.

Giovedì 10 agosto a esibirsi saranno The Strikeballs, gruppo che spazia nei propri brani tra swing, rockabilly, country e surf in un concentrato dal sapore californiano di fine anni Cinquanta. Durante la serata si terranno performance di giocoleria e danza con i led dell’artista Michela Inzaghi, uno spettacolo in cui l'arte darà vita a diversi personaggi abitanti in un mondo fantastico.

“Calici sotto la torre” è un evento organizzato dall’Associazione Torre di Oriolo. In caso di maltempo in una delle serate l’evento sarà recuperato venerdì 11 agosto.