Un itinerario in pineta sulle tracce del lupo

Dopo un'assenza di secoli, il ritorno del lupo sul nostro territorio è causa di dubbi, domande e leggende metropolitane. Domenica 9 maggio è in programma un itinerario nella Pineta di Classe sulle tracce di una lupa chiamata Ginevra e della sua bella storia. Un'occasione per scoprire come vivono davvero i lupi in pianura e di quali ambienti hanno bisogno.

Appunteamento alle 14,30 nel parcheggio della Pineta di Classe in via Fosso Ghiaia 39 in località Fosso Ghiaia. Prezzo: € 12, minori fino a 15 anni € 6. Iscrizioni: esclusivamente via messaggio Whatsapp al numero 3292015682 (Stefano). Guida escursionistica Danio Miserocchi. Un percorso di 7 km totali per la durata di 3 ore e mezzo circa (indicativo). Consigliate scarpe da trekking, abbigliamento adatto all'orario e alla stagione. Si consiglia di portare una scorta d'acqua. Obbligatorio l'utilizzo della mascherina.