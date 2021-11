Sulle tracce del lupo fra natura, storia e leggende

Uno degli animali più raccontati di sempre è il lupo. Dopo un'assenza di secoli, il ritorno di un superpredatore nelle pianure romagnole è causa di dubbi, domande e leggende metropolitane su colui che perde il pelo, ma non l'appetito. Per scoprire come vivono davvero i lupi in pianura e di quali ambienti hanno bisogno, domenica 21 novembre si parte per un itinerario lungo il percorso "Le Querce di Dante" all'interno della Pineta di Classe, durante il quale viene raccontata anche la bella storia di una lupa chiamata Ginevra. Si tratta di una camminata narrativo-divulgativa, lungo itinerari consentiti, nel rispetto della natura, condotta da una guida ambientale escursionistica esperta.

Appuntamento domenica 21 novembre ore 14.00. Quota: € 13 / minori fino a 15 anni € 6. Per le iscrizioni consultare il sito di Mystery Leader. Ritrovo in via Sila a Savio di Ravenna. Un percorso di 7 km circa per una durata di 3 ore e mezza. Abbigliamento: consigliate scarpe da trekking, abbigliamento adatto all'orario e alla stagione. Si consiglia di portare una adeguata scorta d'acqua.