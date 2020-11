“Suoni Confinati”, quattro serate dedicate alla scoperta della musica

Proseguire le proprie attività in un periodo in cui è necessario limitare fortemente le uscite ad casa è senz’altro una sfida stimolante per lo Spazio Culturale Scambiamenti di Cervia che propone al pubblico “Suoni Confinati”, una rassegna di quattro appuntamenti del venerdì sera dedicati alla musica, con inizio alle 20.30.

Il primo appuntamento è venerdì 27 novembre con uno speciale sui The Cure. Ad accompagnare gli spettatori nella storia della mitica band britannica è il giovane musicista cervese Mattia Marinelli. Il secondo appuntamento è condotto dal blogger Manfredi Lamartina, il quale il 4 dicembre parlerà degli Slowdive, gruppo inglese di inizio anni Novanta che si è ricavato una nicchia tra gli amanti del genere alterantive e shoegaze; l’11 dicembre sarà la volta di una serata dedicata alla musica indipendente a cura di Cristian Franchini e Santo Premoli; chiuderà in bellezza il 18 dicembre Matteo Bendandi che condurrà la serata Pillole di Jazz.

Gli incontri si terranno con l’ausilio del programma Google Meet. L’ottenimento del link di partecipazione sarà possibile mettendo Mi Piace all’evento Facebook che si troverà sulla pagina Facebook di Scambiamenti Spazio Culturale.