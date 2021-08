Suoni e immagini del cinema: il grande omaggio della Corelli a Ennio Morricone

Nella splendida cornice dell'Arena dello Stadio dei Pini di Milano Marittima sarà possibile ascoltare i brani più celebri di Ennio Morricone, eseguiti dall’orchestra La Corelli di Ravenna (Ensemble Tempo Primo diretto dal Maestro Daniele Rossi) e accompagnati dalle immagini dei relativi film. Protagoniste della serata le grandi colonne sonore del Maestro, da “Mission” a “C’era una volta in America”, da “Nuovo cinema paradiso” sino a “La leggenda del pianista sull’oceano”. Appuntamento domenica 15 agosto alle 21.

L’Ensemble Tempo Primo è composto da 14 musicisti e per l’occasione dalla voce solista di Daniela Peroni. L’Ensemble è formato dalle prime parti dell’Orchestra Corelli e, grazie al suo organico snello ed essenziale, ma di altissima qualità, si è dimostrato un modello ideale per la messa in scena di riduzioni operistiche, balletti, nonché per la realizzazione di produzioni nell’ambito della musica da film e contemporanea, come in questo caso. Ingresso intero 8 euro, ridotto 5 euro per under 25.