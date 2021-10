Suoni intimi e toccanti nel live di Paolo Fresu e Daniele di Bonaventura

Crossroads torna al Teatro Comunale di Russi. Qui, lunedì 11 ottobre (alle ore 21), Paolo Fresu incrocerà i suoi strumenti di ottone (tromba e flicorno, ampliati dagli effetti) con il bandoneon di Daniele di Bonaventura. Il concerto è realizzato in collaborazione con il Comune di Russi - Teatro Comunale. Biglietti: prezzo intero euro 16, ridotto 14.

Sono davvero innumerevoli i duetti di cui si è reso protagonista Paolo Fresu. Ce ne sono di classici e intramontabili, come quelli con Uri Caine e Ralph Towner, e di aperti a sonorità della più varia geografia, come quelli con il cubano Omar Sosa, il tunisino Dhafer Youssef, il franco-vietnamita Nguyên Lê. Quanto ai duetti made in Italy, non meno ampia è la varietà degli abbinamenti: con Antonello Salis, Furio Di Castri, Gavino Murgia, Gianluca Petrella… Unica costante è l’inconfondibile suono di Fresu, il suo personalissimo ‘soffio’, la cesellatura delle linee melodiche, dove anche i silenzi cantano.

In questa costellazione di partnership, il duetto con il bandoneonista marchigiano Daniele di Bonaventura spicca per il suo profondo e toccante intimismo sonoro, emerso in tutta la sua conturbante evidenza nel disco Mistico Mediterraneo, realizzato assieme al coro còrso A Filetta nel 2010. Il duo è poi tornato in cima all’hit parade jazzistica nel 2015 con il sublime In maggiore, inciso per l’ECM: lirismo venato di mistero, una versione dark ed essenziale dell’universo sonoro di Fresu. Tra tempi sospesi e linee fluttuanti, l’intersezione dei mood davisiano-mediterranei di Fresu con gli ingredienti sudamericani introdotti dallo strumento a mantice produce una struggente tensione melodica. La musica fluisce evocativa, irradiando una sorta di profana sacralità, già evidente, e affascinante sino a sconvolgere, nella prima prova discografica del duo.