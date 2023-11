Super groove e dj set: il sound rinnovato dei Savana Funk

Indirizzo non disponibile

Dopo un’estate piena di festival e collaborazioni prestigiose (Sherwood Festival, Sziget, Time in Jazz, Willie Peyote, Paolo Fresu, Gaudi) i Savana Funk tornano con un club tour a nome Savana Sound System: saranno date speciali dove il super groove live della band si fonderà con i set di dj e producer che condividono con il trio sensibilità, ricerca, qualità ma nel mondo del clubbing. Si parte dal Bronson di Madonna dell'albero, venerdì 17 novembre ore 21.30, quando si unirà ai Savana in questo esperimento DJ Rocca. Ingresso 15 euro in prevendita.