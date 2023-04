Specialità di pesce e non solo: torna la sagra "Incozzati"

Indirizzo non disponibile

A Tagliata di Cervia si celebra la decima edizione di “inCozzati” che si tiene dal 21 aprile al 25 aprile. L’Associazione Proloco Riviera dei Pini organizza la festa presso il Parco dei Gemelli a Tagliata, dove si potranno gustare le nostrane cozze alla marinara, seppie con piselli, fritto misto di pesce, risotto di pesce e piadina con prosciutto, il tutto in una location suggestiva, il parco dei Gemelli, allestita a festa.

Apertura dello stand venerdì sera a cena dalle 19.00 poi tutti i giorni sia a pranzo ore 12.00 che a cena ore 19.00. Si alterneranno durante le serate anche delle live band locali che allieteranno la serata. Il venerdì sera ci sarà la musica del Dj Gigi e la Scuola di Ballo "Balla Con Me Forever". Sabato sera gli Herpes si esibiranno per far ballare il pubblico tutta la notte. La domenica sera spazio alla musica de Le Rimmel e il lunedì sera ci sarà l'energia della Ruffu's Band.