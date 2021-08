Tagliatelle no limits, pesce e altre specialità alla Festa dell’Unità di Villa Prati

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Indirizzo non disponibile

Torna la Festa dell’Unità di Bagnacavallo a Villa Prati, presso la Cà di Pré, da giovedì 19 agosto a domenica 22 agosto 2021. Anche quest’anno per tutelare i volontari e la sicurezza di tutti, sono state “tematizzate” le serate ed è stato creato un menù ristretto. L’apertura dello stand gastronomico è prevista per le ore 19.00 tutte le sere. Info e prenotazioni al numero 3299052212. Per accedere all’area della Festa è necessario avere il Green Pass.

La Festa parte giovedì 19 agosto con l’ormai tradizionale serata delle Tagliatelle No limits, una formula “all you can eat” che viene replicata venerdì 20 agosto, con protagoniste piadina romagnola e pizza fritta. Sabato 21 agosto è la serata del menù di pesce, mentre la conclusione è domenica 22 agosto con la serata romagnola e i cappelletti di Villa Prati.