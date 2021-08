Tango, jazz e world music nell'ex cava: tre serate di “Recondite armonie”

Tango, jazz, world music in dialogo con l’ambiente circostante. La musica che si diffonde all’interno di una fresca grotta, un luogo suggestivo e ancora più prezioso in questi tempi di forte calura: è in arrivo “Recondite armonie”, che da venerdì 20 a domenica 22 agosto ospiterà tre concerti nell’ex cava Marana di Brisighella (a 2 km circa da Brisighella direzione Riolo Terme, presso il parcheggio della grotta Tenaccia, Strada provinciale Monticino – Limisano).

Il programma delle serate

Venerdì 20 agosto, ore 21, si comincia con il concerto “Attorno ad Astor Piazzolla”, un omaggio al tango nuevo con Tanguediaduo: Barbara Tartari (flauti) e Claudio Farinone (chitarre), daranno voce alle musiche di Astor

Piazzolla.

Sabato 21 agosto, ore 21, si prosegue con la “Jazz Extraction” del Massimiliano Rocchetta trio: Massimiliano Rocchetta (pianoforte), Tiziano Negrello (contrabbasso) e Gianluca Berardi (batteria) che suoneranno canzoni di Rodgers & Hart, Hancock, Jobim.

Domenica 22 agosto, ore 18, si chiude con le “Ballate di Ferro” di Don Antonio (alias Antonio Gramentieri), in concerto insieme a Roberto Villa, Arianna Pasini, Piero Perelli, Luca Giovacchini, Nicola Peruch e Giacomo Toni.

E’ consigliato, per poter assistere ai concerti in comodità, indossare un abbigliamento adeguato (la temperatura media della grotta è di circa 18 gradi) e di organizzarsi autonomamente per le sedute con teli o cuscini.

La rassegna

L’iniziativa fa parte di “Fuori - Il festival diffuso dell’Emilia-Romagna’, e illustra nel migliore dei modi il significato dell’inedita rassegna, promossa dalla Regione Emilia-Romagna, che fino a ottobre interesserà vari luoghi del territorio regionale invitando ad ascoltare musica in contesti particolari, come appunto le grotte. Il progetto pilota riunisce in un unico palinsesto tanti eventi culturali e produzioni originali accomunate dalla caratteristica di essere programmate fuori dai perimetri urbani e in contesti di assoluto pregio paesaggistico e naturalistico della regione, coinvolgendo oltre 200 località per circa 700 eventi e circa 1.700 artisti.

Le tipologie di eventi previste sono i Landscape Concerts, un emozionante connubio fra arte e paesaggio naturale; gli History Concerts, una significativa immersione nella storia della regione; i Trekking Concerts, dove gruppi di camminatori accompagnati in totale sicurezza da guide esperte, incontreranno intimi concerti lungo antichi sentieri, boschi, pievi, cascate e crinali; i Trekking urbani, finalizzati alla scoperta o alla riscoperta di luoghi d’arte (chiese, edifici storici, cimiteri monumentali, musei etc..) attraverso la musica.