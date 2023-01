Tanta musica per il 'Veglione Romagnolo': Roberta Cappelletti insieme alle Emisurela

Venerdì 27 gennaio alle ore 21 grande appuntamento al Piccadilly Club di Faenza per il grande ritorno del Veglione Romagnolo con il concerto delle Emisurela, un quartetto acustico folk guidato dalle sorelle Anna e Angela De Leo, e con la guest star Roberta Cappelletti, voce del folklore romagnolo, che si innesta in questo straordinario trio di giovani voci al femminile per la presentazione del brano "Aria Felliniana", per la prima volta in pubblico. La serata è organizzata dal patron dei festival indipendenti e dei festival di liscio Giordano Sangiorgi in collaborazione con la casa discografica Casadei Sonora.

Dopo averlo presentato alla stampa il brano Aria Felliniana, tormentone invernale del liscio, cantato da Roberta Cappellletti & le Emisurela, il brano viene presentato ufficialmente al pubblico a Faenza per il gran Veglione Romagnolo. La serata sarà all'insegna della musica liscio e folk e dalla ripresa di alcuni giochi tipici del vegloione, come la lotteria. Inoltre ci sarà la presenza di altri ospiti per un racconto e un cantato a più voci della nuova Romagna in chiave folk tra tradizione e innovazione, guardando al futuro per il liscio romagnolo.