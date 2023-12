Tante band sul palco per il live natalizio di "Faenza Rock"

Arriva una speciale edizione di "Faenza Rock 40" dedicata al Natale che si terrà il 22 dicembre al Piccadilly dalle 21. Un appuntamento aperto a tutti gli artisti, band e cantautori, dj di Faenza e dei Comuni limitrofi. Sul palco saliranno i New Drops, The G5 Project, Fratelli & Margherita, Bubbas Brigada, Temperie, IN – Depth, Hidden Wolf, Apeyros. Ospite la cantautrice Giulia Vestri che ha appena vinto in duo il "Premio Pigro" dedicato a Ivan Graziani.