Tanti live in arrivo con “Balconi & Cortili”: dal Ferragosto in piazza a Syusy Blady

Parte la rassegna “Balconi & Cortili” e porta nella città di Faenza sette appuntamenti musicali, organizzati dall’Associazione Rumore di Fondo della Casa della Musica.

Si parte il giovedì 13 agosto in Piazza Nenni, di fronte al Teatro Masini, con l’Onda Rosa Indipendente di Roberta Giallo e le cantautrici Margherità, Giulia Toschi, Merysse, Gioia Gurioli & Silvia Valtieri e altre ospiti per Sos Donna.

Sempre in Piazza Nenni, venerdì 14 agosto, si tiene il 25esimo anno di Ferragosto sotto le Stelle con il Trio Italiano, un evergreen di grande successo. L'evento può essere seguito anche in diretta streaming collegandosi alle pagine Facebook dei locali del Centro Storico.

Poi un insolito doppio live in programma giovedì 20 e 27 agosto sul balcone di Piazza della Libertà, sopra FMarket, di fronte alla Fontana Monumentale con le coppie artistiche Francesco e Mariasole Chiari e Sara & Rosty che proporranno gran brani d’autore.

Il 3 settembre nel cortile di Palazzo Pasi Zanelli in Corso Mazzini arriva la grande Syusy Blady con il suo personalissimo progetto di recupero delle tradizioni della musica della nostra regione, mentre il 14 settembre si chiude tornando in Piazza Nenni con un grande ensemble rock tutto Made in Faenza, fra artisti giovani e storici.

Per le serate in Piazza Nenni del 13 e 14 agosto e del 14 settembre è necessario prenotarsi via mail a partire dal 3 agosto a: segreteria@materialimusicali.it, indicando via mail il proprio nome e cognome, indirizzo postale completo con via e città e numero di cellulare. Per ogni mail si può prenotare per un’altra persona indicando tutti i dati necessari.

Infine gli organizzatori segnalano che a Capodanno si terrà come d’abitudine il Brindisi di Mezzanotte sotto la Torre dell’Orologio, sempre con le Onde Radio, una presenza oramai fissa e di grande successo del Capodanno faentino.