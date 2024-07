Giochi, animazione, ambiente: fa tappa a Cervia il Summer Eco Tour

Anche nel 2024 torna il Summer Eco Tour, l'evento itinerante nato per parlare di sostenibilità, rispetto dell'ambiente e raccolta differenziata con giochi, animazione e momenti di formazione sulla sabbia.

La seconda edizione del Tour arriva sulle più belle spiagge d'Italia a partire da inizio luglio: "un mare di ecologia" inizierà dalla Liguria con la prima tappa ad Andora (6-7 luglio) e proseguirà in Campania sulla spiaggia di Sant'Agnello nel comune di Sorrento (20-21 luglio) e in Romagna a Cervia (3-4 agosto) per concludersi in Toscana, nella bella Versilia, con la tappa finale di Lido di Camaiore (10-11 agosto).

Otto giornate di divertimento fronte mare per sensibilizzare grandi e piccini in maniera piacevole sull'importanza del rispetto del nostro pianeta e della fauna che lo abita, con formazione interattiva, giochi di legno, quiz, mostre riflessive e tante altre attività a tema green.

Summer Eco Tour è organizzato in collaborazione con le amministrazioni comunali del territorio e con esperti di biologia marina coordinati dal Dott. Silvio Nuti (biologo marino e consulente ambientale). A supportare l'edizione 2024 anche importanti aziende attivamente impegnate nella tutela ambientale: i partner PiùMe e San Benedetto.

PiùMe è l'insegna che si prende cura della casa e della persona a tutto tondo con oltre 300 punti vendita in tutta Italia. Come obiettivo si pone quello di offrire un'esperienza di acquisto confortevole e sostenibile e propone una vasta gamma di prodotti a marchio, innovativi e rispettosi dell'ambiente.

Acqua Minerale San Benedetto è la storica azienda di total beverage che opera in tutto il mondo. La mission del gruppo è quella di unire qualità, sicurezza e capacità innovativa con un profondo rispetto dell'ambiente e del territorio.

Non solo teoria ma anche azioni concrete: grazie al supporto dei partner Summer Eco Tour adotterà una famiglia di delfini residenti a largo delle coste toscane e liguri. L'adozione a distanza contribuirà alle attività di studio e monitoraggio delle 12 specie di mammiferi marini che risiedono nel Santuario dei Cetacei, la zona del mar Mediterraneo tutelata per l'alta concentrazione di cetacei che qui vivono e si riproducono.

Maggiori informazioni su www.summerecotour.it