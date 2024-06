Tra grandi e nuovi successi a Marina di Ravenna i Tre Allegri Ragazzi Morti

Arriva all'Hana-Bi di Marina di Ravenna, sabato 20 luglio, il tour estivo di Tre Allegri Ragazzi Morti che portano il loro travolgente live fatto di maschere e puro rock'n'roll, alternando i brani del nuovo album “Garage Pordenone” ai loro grandi successi.

"Garage Pordenone" è il decimo lavoro di inediti di Tre Allegri Ragazzi Morti, uscito il 12 aprile per La Tempesta: dodici nuove canzoni che celebrano la musica e la storia di un gruppo che ha saputo sintetizzare rock e fumetto, divenendo un punto di riferimento per la scena musicale indipendente. Il nome richiama dal passato la leggendaria Rock City friulana degli anni '80 da cui la band proviene, celebrando la poetica nata in uno dei centri artisticamente più prolifici e attivi della provincia italiana. Un album contemporaneo, lontano dalle nostalgie e che anzi guarda al futuro della band, che festeggerà la propria storia e il proprio presente con un anno di concerti ed eventi speciali.

Tra filastrocche punkeggianti, ballate acustiche, racconti wave, dichiarazioni esistenziali su ritmi rocksteady e una chiusura con un brano di “musica concreta” con interprete principale un merlo, i protagonisti di queste storie sono sempre TRE ALLEGRI RAGAZZI MORTI (e noi con loro), nell’esorcismo ad alto volume contro le stortezze del mondo.

Conosciuti per le performance mascherate e per i live di rock essenziale, Tre Allegri Ragazzi Morti sono considerati uno dei pilastri della scena rock alternativa italiana fin dalla loro formazione, nel 1994. Nati sotto la guida del celebre fumettista Davide Toffolo, la band è formata dal batterista e membro originario Luca Masseroni e dal bassista Enrico Molteni, aggiuntosi per il primo album ufficiale “Piccolo intervento a vivo” (1997 BMG/Ricordi), preceduto dagli auto-prodotti su audiocassetta “Mondo naïf” (1994), “Allegro pogo morto” (1995) e “Si parte” (1996).

Il 12 aprile 2024 esce “Garage Pordenone”, decimo disco della band, che coincide con il loro trentesimo compleanno: un anniversario che celebreranno con una festa memorabile, lunga un anno, e ricco di importanti novità.