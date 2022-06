Musica solidale: la Teachers’ Band in concerto per un progetto a favore dei disabili

La Teachers’ Band, gruppo musicale formato da docenti della provincia di Ravenna presta il proprio operato per ragioni benefiche e per la promozione nelle giovani generazioni dello studio della musica come strumento promotore di empatia e socialità, si esibisce il 19 giugno alle 17.30 presso il bagno Haway di Marina Romea per una raccolta fondi a favore dell’associazione Accordiabili.

Ci sono sogni che vibrano forte, oltre ogni ostacolo, come quello di poter suonare uno strumento musicale, anche se il corpo ha funzioni compromesse da una disabilità o una patologia. L’associazione pugliese "Accordiabili", presieduta dal maestro Vincenzo Deluci, da dieci anni cerca di esaudire quel sogno, con l'apporto di un team di tecnici creativi e volontari (team Emotion) che trasformano e riadattano, gratuitamente, gli strumenti alle particolari esigenze di chi ne ha fatto richiesta. E’ giunto però il momento di una nuova sfida: consentire di approcciarsi alla musica anche alle persone con disabilità che non possono suonare nessun strumento musicale classico, neanche se modificato, pertanto l’associazione AccordiAbili punta a raccogliere fondi per realizzare nuovi M.U.S.A. (Mouth Ultimate Sound Adapter), lo strumento musicale inclusivo e innovativo sviluppato per chi ha limitate capacità motorie non compensabili attraverso l’adattamento di strumenti convenzionali.