"Don Chisciotte ad Ardere": nuova chiamata pubblica per il progetto di Ermanna Montanari e Marco Martinelli

Ermanna Montanari e Marco Martinelli, fondatori e direttori artistici del Teatro delle Albe/Ravenna Teatro, rilanciano il loro progetto per il "Don Chisciotte ad Ardere" che coinvolgerà tutta la città di Ravenna, con una nuova Chiamata Pubblica in programma al Teatro Rasi martedì 27 febbraio alle 20.30. Cittadine e cittadini andranno in scena a fine giugno insieme alle attrici e agli attori delle Albe.

Il progetto, che si inserisce all’interno della programmazione del Ravenna Festival, è co-prodotto da Albe / Ravenna Teatro, Ravenna Festival e Teatro Alighieri. All'incontro, insieme a Martinelli e Montanari, che riprenderanno il lavoro con le cittadine e i cittadini portato avanti in questi anni, saranno presenti Matteo Marelli (FilmTV e Filmmaker Festival) e Fulvio Baglivi (Rai3 Fuori Orario Cose(mai)viste), per proseguire il percorso di visioni e dialoghi sul Don Chisciotte tra teatro e cinema che accompagnerà la creazione dell’opera dei due direttori artistici.

L'ingresso è libero. Per informazioni telefonare a Ravenna Teatro allo 0544.36239.

Ermanna Montanari e Marco Martinelli, a novembre 2022, hanno ricevuto il premio dell’Associazione Nazionale dei critici di Teatro per il progetto Chiamata pubblica, avviato per la prima volta con La Divina Commedia. I due direttori artistici del Teatro delle Albe hanno ideato il Cantiere Dante, nel 2017, progetto che ha coinvolto migliaia di cittadini di Ravenna, ma non solo, accanto agli attori della compagnia.